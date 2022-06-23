قام البنك الأهلي المتحد يوم أمس بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: ليلى أحمد العيدان، محمد شعيفان العجمي، سناء طاهر أبل، شيخة سعد السعيد، كريم محمد محمدي، شيخة محمد المطر، محمد صالح الحصيني، عبدالرحمن حمد العجمي، محمد حمد الهاجري، حصة إبراهيم العربيد.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، وتبقى الجوائز الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء.



علما بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة.

وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 دينارا، ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.