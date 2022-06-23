في إطار سعيه الدائم لتقديم قيمة مضافة تعزز من تجربة عملائه وترتقي بباقة منتجاته وخدماته المصرفية بما يلاقي تطلعاتهم، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن توفير خدمة استلام طلبات توصيل العيادي إلى المنازل في جميع أنحاء الكويت مجانا، وعلى مدار 24 ساعة - طوال أيام الأسبوع لعملاء Black، وذلك عن طريق خدمة مدير علاقات عملاء الشخصي من KIB أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 1866866، حيث يتسنى لعملاء Black التقدم بطلب خدمة توصيل العيادي لغاية يوم الأحد 3 يوليو المقبل.



وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد - رئيس قسم الخدمات المصرفية المميزة في KIB، فيصل الشويرد: باعتبارنا «بنك للحياة»، نقدم لعملاء Black هذه الخدمة المميزة والسريعة لنشاركهم الاحتفال بالشهر الكريم وبمناسبة حلول عيد الأضحى مع أقاربهم وأحبائهم، حيث نتطلع دائما إلى إثراء تجربة عملائنا، على اختلاف شرائحهم وفئاتهم، بما يتماشى مع أسلوب حياتهم العصري ويفوق توقعاتهم.



واشار أيضا إلى سلسلة المنتجات والحلول المصرفية الأخرى التي تتمتع بها شريحة عملاء Black على وجه الخصوص، والتي تأتي بالعديد من المزايا الحصرية، منها تعيين مدير علاقات عملاء، مع قاعة انتظار في الأفرع مخصصة لهم، كما يمكنهم التواصل عبر الخدمة الهاتفية للـ VIP، وذلك لضمان أولوية إنجاز المعاملات المصرفية والمالية.



كما ذكر الشويرد أن عملاء Black لهم أولوية لحجز موعد زيارة للفرع عبر الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق KIB Mobile، موضحا أن حساب Black يمنح لمالكه إمكانية الوصول إلى جميع العروض الشخصية المتميزة من البنك، مثل الموافقة السريعة على طلب التمويل، مع أرباح مفضلة على جميع أنواعه، فضلا عن خصم 50% على صناديق الأمانات مدى الحياة، وتحويلات مجانية محليا وعالميا كل سنة، بالإضافة إلى الحصول على مجموعة حصرية من خدمات المساعد الشخصي (concierge)، وذلك بالتعاون مع شركة «Peacock» الإقليمية، مشيرا أن حساب Black يتيح أيضا لعملائه ميزة الدخول إلى أرقى صالات الانتظار في مطارات العالم، مع تقديم خصومات حصرية في المتاجر، والفنادق، والمطاعم المحلية والعالمية.