كشفت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية وإحدى الجهات الراعية الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، عن عقد اتفاقية استراتيجية مع مجموعة شركات محمد عبدالرحمن البحر (مجموعة بحر الكويت القابضة) الرائدة في الكويت، بهدف توسيع محفظتها التجارية وتعزيز حضورها في الكويت.



وتعمل مجموعة شركات محمد عبدالرحمن البحر، بموجب الاتفاقية الجديدة، على توزيع ودعم منتجات وعروض شركة هايسنس في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، مثل أجهزة التلفزيون وتلفزيون الليزر والأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف، فضلا عن توفير كامل خدماتها ودعمها للمستهلكين وشركاء قنوات التسويق.



ووقع الاتفاقية جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإيهاب الخطيب، مدير عام مجموعة بحر الكويت القابضة بحضور مجموعة من أبرز ممثلي قطاع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وموظفي الشركتين.



وتعليقا على هذا الموضوع، قال جايسون أو، المدير الإداري للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسرنا التعاون مع مجموعة مع مجموعة شركات محمد عبدالرحمن البحر لتوزيع منتجاتنا في سوق الكويت، حيث تعد المجموعة واحدة من أبرز الشركات في البلاد بما تمتلكه من خبرات وكفاءات في السوق، بالإضافة إلى شراكات التسويق التوزيع، مما يجعلها شريكا مثاليا للأعمال في الكويت.

ونتطلع للاستفادة من هذه الشراكة لتعزيز كفاءة عملياتنا وتوسيع حضورنا في السوق، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية تنافسية للمبيعات. كما نسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لشركائنا في قنوات التسويق وتعزيز وصول العملاء إلى جميع منتجاتنا.



من جانبه، قال إيهاب الخطيب، مدير عام مجموعة شركات بحر الكويت القابضة: تشكل إضافة شركة هايسنس إلى محفظتنا من الشركاء خطوة استراتيجية مهمة، لاسيما مع الفرص الكبيرة التي تحظى بها الشركة لتقديم مجموعة منتجاتها المبتكرة في الكويت، والتي ستستقطب شريحة واسعة من العملاء.

وستساعد شبكة قنواتنا القوية وخبراتنا في بناء هذه العلاقة بين هايسنس ومجموعة محمد عبدالرحمن البحر لتعزيز النمو والفرص لكلتا الشركتين في المستقبل.

كما سنضيف هايسنس إلى شبكتنا متعددة القنوات Omnichannel لبيع الالكترونيات بالتجزئة «كلاود 9 من الكترونيات البحر» التي تعد جزءا من مجموعة محمد عبدالرحمن البحر.



بدوره، قال إسماعيل الحوراني، مدير العمليات في هايسنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعد هايسنس واحدة من أسرع الشركات نموا في مجال الابتكار والتقنيات المتطورة، ونتطلع لبناء علاقات قوية وناجحة مع الشركاء والعملاء في الكويت.

كما نطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم أجهزتنا الإلكترونية الاستهلاكية عالية الجودة للعملاء الحاليين، والاستفادة من خبرات الشركة لاستهداف الشرائح المستبعدة، مع التأكيد على مواصلة جهودنا الرامية إلى تلبية توقعات العملاء والشركاء من خلال تزويدهم بمنتجاتنا الفعالة في السوق.