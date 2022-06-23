الاكتتاب سيشهد طرح 210 ملايين سهم بسعر إصدار 100 فلس.. دون علاوة إصدار

حال إكمال الاكتتاب سيرتفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع إلى 30 مليون دينار



يشهد اليوم (الخميس)، بداية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، إحدى الشركات المدرجة في السوق الكويتي، عن طريق طرح 210 ملايين سهم، وبسعر إصدار 100 فلس ودون علاوة إصدار، وذلك بإشراف مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب شركة الاستثمارات الوطنية.



وستتم زيادة رأس المال بنسبة 233% تقريبا من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية، وتخصص حقوق الأولوية في الاكتتاب لمساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ 22 يونيو 2022، كما يحق للمساهمين الآخرين والجدد الاكتتاب في الأسهم في حالة توافر أي أسهم إضافية لم يكتتب فيها أصحاب حقوق الأولوية.



وسيستمر الاكتتاب لمدة 15 يوما وينتهي يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 من خلال منصة اكتتاب الكويت وعبر موقع www.ipo.com.kw وفي أي وقت خلال فترة الاكتتاب، بالإضافة إلى مقر وكيل المقاصة الشركة الكويتية للمقاصة في برج أحمد الدور الخامس، خلال ساعات العمل الرسمية.

وفي حال إكمال الاكتتاب على كافة الأسهم المطروحة سيرتفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 9 ملايين دينار إلى 30 مليون دينار.

وقد تأسست الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، كشركة مساهمة كويتية بتاريخ 5 يونيو 1996، وتم إدراجها في بورصة الكويت بتاريخ 12 يونيو 2006، وتستثمر بصورة رئيسية في القطاع الصناعي في السوق السعودي بالإضافة إلى إحدى الشركات التابعة التي تعمل في مجال العقارات في السوق الكويتي.

وتنوي الشركة استخدام عوائد الإصدار في دعم ملاءة الشركة وتطوير الأعمال الحالية والدخول في استثمارات جديدة، بالإضافة إلى توسيع أعمال الشركة وشركاتها التابعة.