أعلنت «طلبات»، المنصة التكنولوجية المحلية الرائدة في المنطقة، عن تعاونها مع منصة «جريت جيمرز» لإطلاق أولى مبادراتها في مجال الرياضات الإلكترونية في دول الخليج ومصر والعراق والأردن.

وتعتزم «طلبات» المساهمة في تعزيز النمو المتسارع للرياضات الإلكترونية في المنطقة، وتقدم مبادرتها الأولى من نوعها للاحتفاء بأبرز اللاعبين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إحدى أكبر الاحتفالات لجوائز الرياضات الإلكترونية في المنطقة.



وانطلقت مبادرة «جوائز جريت جيمرز من طلبات» يوم 13 يونيو، لتسلط الضوء على أفضل اللاعبين، والمعلقين والمدربين هذا العام. ويتاح التصويت ضمن 5 فئات تمثل لاعبين من مختلف أنواع الألعاب الأكثر انتشارا، حيث تتولى لجنة من خبراء الألعاب المحليين المختصين بكل نوع اختيار اللاعبين المرشحين للتصويت، الذي سينتهي يوم 6 يوليو 2022.

ويحتفل عرض تقديم الجوائز الذي سيتم بثه مباشرة عبر عدة منصات يوم 16 يوليو، بتتويج فائز واحد بجائزة «أفضل لاعب» من طلبات لهذا العام.



وتعليقا على هذا التعاون، قال تايس فان دام، المدير الإقليمي للشراكات الاستراتيجية في طلبات: يسرنا إطلاق أول احتفال من طلبات لجوائز الرياضات الإلكترونية في المنطقة، انطلاقا من سعينا الدائم إلى تكريم أفضل المواهب المحلية، ولاسيما أن الرياضات الإلكترونية هي أحد المجالات التي لدينا اهتمام كبير بها.



وأضاف فان دام: ويتيح تطبيق طلبات للجميع الحصول على الوجبات أو المقبلات أو مستلزمات البقالة في الوقت الذي يرغبون، وتشير بياناتنا إلى استفادة الكثير من عشاق الألعاب من فرصة الاستمتاع بالوجبات أثناء اللعب، حيث يتيح لهم التطبيق إمكانية الطلب وبكبسة زر قبل البدء باللعب وضمان وصول طلباتهم في الوقت المحدد.

نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة الأولى من نوعها وما ستجلبه، ونتطلع إلى مزيد من المبادرات في المستقبل.



وسيتم فتح باب التصويت لعشاق الألعاب الإلكترونية خلال شهر يوليو، كما يمكنهم متابعة آخر أخبار الترشيحات لجائزة «أفضل لاعب» من طلبات لهذا العام في الأسابيع المقبلة من خلال الموقع الإلكتروني.