هادي العنزي



يبحث منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للسيدات عن الميدالية البرونزية والمركز الثالث في المواجهة التي تجمعه مع نظيره البحريني في الـ 6:00 مساء اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات، المقامة في مدينة جدة بالسعودية.



وتختتم البطولة في الـ 8:30 مساء اليوم بإقامة المباراة النهائية بين منتخبي السعودية والعراق.

وجاء تأهل سيدات الأخضر السعودي إلى المباراة النهائية بعد فوزهن على منتخب البحرين 1-0، فيما تغلب المنتخب العراقي على الكويت 12-0 في الدور قبل النهائي، وذهب المركز الخامس إلى المنتخب الفلسطيني بعد فوزه على سلطنة عمان 6-1.