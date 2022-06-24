مبارك الخالدي



تعاقد نادي الشباب مع المدرب الوطني عيد سابج لقيادة الفريق الاول لكرة القدم تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد، وحضر مراسم التوقيع رئيس النادي د. فلاح العازمي.

وسابج عضو في لجنة المدربين باتحاد كرة القدم وتولى تدريب فريق الشباب بالنادي، ولديه خبرة كافية بإمكانيات اللاعبين، وتأمل إدارة النادي تصحيح المسار خلال الموسم المقبل والعودة إلى دوري الأضواء بعد أن فشل في الحفاظ على موقعه في الدوري الممتاز لمواسم عدة وهبط الى الدرجة الأولى.

من جانب آخر، تعاقدت ادارة نادي الجهراء مع اللاعبين البرازيلي روجيريو يوري والبوسني اينيس سيوفيتش، والأخير يمتلك تجربة خليجية بتمثيله فريقي أم صلال القطري واحد السعودي.

وكانت إدارة النادي قد أعلنت قبل أيام تعاقدها مع ثلاثة لاعبين محليين هم هداف القادسية عبدالعزيز مروي وفهد زويد ومحمد الموسوي. ويحظى ملف الفريق الأول بأهمية خاصة بعد تصدره فرق دوري الدرجة الأولى الموسم المنقضي وتأهله الى دوري الأضواء.