مبارك الخالدي



تراجع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مركزين في التصنيف الدولي الجديد للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ليصبح في المركز 148 عالميا بعد أن كان في المركز الـ 146، ويأتي هذا التراجع بعد إخفاق الأزرق في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 وتلقيه هزيمتين من إندونيسيا 1-2 ومن الأردن 0-3، بينما لم يشفع فوزه على نيبال 4-1 بتثبيت أو رفع تصنيفه.



من جانب آخر، يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين في السادسة مساء اليوم مع منتخب فلسطين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة غرب اسيا التاسعة والتي تقام على ستاد العقبة بالأردن.

ويخوض الفريقان المباراة ورصيدهما خال من النقاط بعد خسارة الأزرق من منتخب لبنان ٢-٠ فيما خسر منتخب فلسطين من سورية ٢-١، ومباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين، فخسارة أي منهما تعني مغادرته البطولة مبكرا، وهذا ما يشير إلى ان اللقاء لن يكون سهلا علي الجانبين.

وبالعودة إلى مواجهة منتخبنا وشقيقه اللبناني التي أقيمت في وقت متأخر من مساء أول من أمس، وجاءت بخلاف التوقعات فإن عددا من لاعبينا قدموا إمكانيات فنية جيدة لكن سوء الحالة البدنية بسبب قصر فترة الإعداد لم تسعفهم فكثرت حالات الشد العضلي نتيجة للإرهاق، فضلا عن فقدان عامل الخبرة بعكس المنتخب اللبناني الذي حظي بفترة إعداد طويلة وعدة مشاركات، إذ تميز لاعبوه باللياقة البدنية العالية والسرعة مكنتهم من التحول السريع داخل الملعب.