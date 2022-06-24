يحيى حميدان



يسعى منتخبنا الوطني لكرة الصالات لتفادي مفاجآت منتخب فلسطين «الفدائي» عندما يلتقيه اليوم عند الساعة الـ10:30 مساء ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة الصالات المقامة في مدينة الدمام بالسعودية.



ويلعب اليوم كذلك في ذات الدور المغرب مع ليبيا في الـ1:30 ظهرا، ثم مصر مع موريتانيا في الـ4:30 عصرا، وصاحب الأرض والجمهور السعودية مع العراق في الـ7:30 مساء.



وكان «الأزرق» قد واجه فلسطين في بطولة غرب آسيا التي أقيمت مطلع الشهر الجاري في الكويت، وتمكن منتخبنا من الفوز 5-1، مع بعض الصعوبات التي واجهها لاعبونا خاصة في الدقائق الأولى من تلك المباراة، حيث يتميز الفلسطينيون بالمهارة العالية، فيما يعتمد «الأزرق» بقيادة المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» على مجموعة مميزة من لاعبي الخبرة مثل عبدالرحمن الطويل وصالح الفاضل وعبداللطيف العباسي وعبدالعزيز البسام وسلمان البعيجان، وبعض الوجوه الجديدة التي اثبتت كفاءة عالية في مباريات كأس العرب الحالية.