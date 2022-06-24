هادي العنزي



يغادر غدا منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب تحت 18 سنة إلى تركيا، لبدء معسكر تدريبي يمتد حتى 13 يوليو المقبل، تحضيرا للبطولة العربية المزمع إقامتها يوليو المقبل في القاهرة، وتليها مباشرة البطولة الخليجية المؤهلة إلى كأس آسيا، وتقام في الأسبوع الأخير من يوليو بالإمارات.



ويرأس وفد «شباب السلة» عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات ثامر الشنفا، ويضم غازي العتيبي ومحسن المطيري إداريين، ومشعل محمد مشرفا، وسلمان رمضان مدربا، وسالم الداوود، وخالد بوزبر مساعدان للمدرب، و18 لاعبا.



ويتوقع أن يلعب «الأزرق» 6 مباريات ودية في معسكره التركي، من بينها مواجهتان مع منتخبي تركيا وإيران للشباب.



من جانبه، أكد ثامر الشنفا أن لجنة المنتخبات وضعت برنامج فني وبدني متكامل امتد 12 شهرا للمنتخب، ليكون في أفضل جاهزية ممكنة في مشاركاته الدولية.