نجح فريق كرة اليد بنادي الكويت في تخطي فريق الوكرة القطري 33-23 في بداية مشواره ببطولة الأندية الآسيوية الـ 24 لكرة اليد المقامة في مدينة حيدر آباد بالهند. وفرض الابيض سيطرته على المباراة منذ بدايتها بفضل خبرة لاعبيه. وسيلتقي في مباراته القادمة غدا مع فريق النجمة البحريني.



من جانب آخر، أكد المدير الفني في اتحاد كرة اليد د. خالد الشرجي، أن منتخبنا الوطني للشباب سيلعب مباراة ودية مع فريق ليون في معسكره الحالي في إسبانيا، على أن يتوجه إلى البرتغال لخوض مباراة ودية مع منتخب البرتغال للشباب، ثم إلى مصر حيث سيلعب 3 مباريات قبل العودة للبلاد تمهيدا للمغادرة إلى البحرين للمشاركة في بطولة آسيا يوليو المقبل.



وكان منتخب الشباب قد توجه أول من أمس إلى إسبانيا وترأس الوفد رئيس الاتحاد ناصر صالح ورافقه أمين السر قايد العدواني، ومدير المنتخبات محمد الخميس، إداري المنتخب عبدالعزيز الزعابي، المدير الفني في الاتحاد د. خالد الشرجي والجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني ايسيديرو ومدرب الحراس ماركوس دارتيه.