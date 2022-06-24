أعلن اتحاد الكرة الطائرة اختيار القائمة الأولية للمنتخب الوطني الأول استعدادا للمشاركة في منافسات كأس التحدي الآسيوي للرجال المقرر إقامته في قيرغيزستان خلال الفترة من 28 أغسطس الى 4 سبتمبر المقبلين.

وتضم القائمة 26 لاعبا هم: عذبي مالك، إبراهيم صفر، عامر السليم، عبدالعزيز نجم، حمد عماد، عبدالرحمن العتيبي، عبدالرزاق اللوغاني، عبدالرحمن المطوع، عبدالعزيز شاكر، وعبدالرحمن الحاي، مشعل العمر، عبدالناصر العنزي، راشد عنبر، سالم الفريج، بدر جوهر، حسين المسري، مبارك عبدالهادي، محمد سويد، عبدالله الملا، فهد العنزي، إبراهيم الفضلي، يوسف منديل، يوسف كابد، خالد سعود، مشاري العازمي، سعود الدويسان.