علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن مواطنا يبلغ من العمر 39 عاما صدر ضده نحو 11 حكما قضائيا لمخالفات مرورية في يوم واحد فقط، كل حكم بغرامة قيمتها 100 دينار.



هذا، وأعلنت نيابة شؤون التنفيذ الجنائي المواطن المحكوم عليه بالأحكام الصادرة ضده، عبر النشر في الجريدة الرسمية، بأرقام القضايا المنظورة في المحكمة الكلية أوامر جزائية مرور، حيث تضمن إعلان المواطن تكليف جميع جهات الأمن بتنفيذ الأحكام طبقا لنص المادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، علما بأنه إذا انقضت مدة 27 يوما محسوبة من ثاني يوم النشر المقرر له اليوم الأحد من دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة أو الاستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضده.