عبدالله قنيص



سجلت في مخفر شرطة الصليبية قضية حملت عنوان «تهديد بالقتل» تحت تصنيف عنف أسرى، وتم ضبط شخصين من غير محددي الجنسية واحتجازهما.



‏‎وكانت عمليات الداخلية تلقت إشارة لاسلكية بوجود تهديد بالقتل في منطقة الصليبية ق 7 وعليه انتقلت دورية مخفر الصليبية إلى موقع البلاغ، حيث التقى رجال الأمن بسيدة من غير محددي الجنسية في العقد السابع وكان برفقتها احد اقاربها، وأبلغا عن تعرضهما لتهديد بالقتل من قبل ابن وشقيق السيدة المسنة. من جهة اخرى، سجلت في مخفر شرطة الصالحية قضية جاءت بتصنيف اعتداء بالضرب.



وقال مصدر امني لـ «الأنباء» ان شخصين من غير محددي الجنسية احدهما حدث ابلغا عن تعرضهما للضرب من قبل 5 اشخاص مجهولين في سوق المباركية في تمام الساعة 9 مساء وأرفقا تقريرين طبيين جاء في احدهما وجود اصابة في اليد اليسرى وآلام في الرأس والتقرير الطبي للآخر جاء فيه كسر في الأنف.