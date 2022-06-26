عبدالله قنيص



اقتيد شخص من غير محددي الجنسية الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق معه لمعرفة المتعاملين معه ومصدر كميات كبيرة من المواد المخدرة والمتنوعة ضبطت بحوزته، كما تم التحفظ على نحو 2000 دينار وحبوب وميزان حساس ومجموعة من الاكياس الفارغة التي يستخدمها في تجزئة المواد المخدرة.



وكان بلاغ ورد الى عمليات الداخلية عن وجود شخص في حالة غير طبيعية في منطقة السالمي، وتم التواصل مع المبلغ الذي حدد موقع مكان المتهم بواسطة اللوكيشن وعلى الفور توجه رجال امن الجهراء وبعد مطاردة ومحاولة هروب فاشلة من قبل المتهم تم احكام السيطرة عليه عقب مقاومة وتبين انه شاب «بدون» (30 عاما) وعثر بحوزته على المواد المخدرة المتنوعة.