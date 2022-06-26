محمد الجلاهمة



«وعدتني بأنني سأكون على ما يرام وسوف تزول كل الأعراض التي صنفتها بأنها سحر وشعوذة وربط، ولكن كل ما ذكرته لي اتضح أنه وهم وغير حقيقي وخداع، وكل ما فعلته انها استولت مني على 810 دنانير ولم تفعل لي أي شيء».



هذا ما ذكرته مواطنة في العقد الرابع من عمرها في مخفر شرطة الشويخ متهمة سيدة من غير محددي الجنسية بالنصب عليها والاستيلاء منها على المبلغ المالي المذكور.

وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن المواطنة قالت إنها عانت من أعراض غريبة وهو ما دفعها إلى التردد على بعض الأطباء وحينما لم تجد سبيلا للعلاج تلقت نصيحة بالتردد على سيدة «بدون بركة» قيل لها إنها تعالج ما يعجز عنه الاطباء وهذا ما حدث، ولكن منذ ان التقت المدعى عليها في الاول من نوفمبر عام 2021، اي منذ 8 أشهر، لم يحدث أي تطور في حالتها. وسجلت قضية نصب واحتيال في مخفر شرطة الشويخ.