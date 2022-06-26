قالت وزارة الداخلية إن ارتفاع عدد القضايا المضبوطة ساهم في خفض نسب الوفيات جراء المخدرات بنسبة 24% في العام 2021، مؤكدة أن أجهزتها المعنية تتعامل بحزم في مكافحة هذه الآفة سواء بضبط مهربي ومروجي هذه السموم أو عبر التوعية المكثفة بآثارها المدمرة.



وذكرت الوزارة في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم السبت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سجلت (2360) قضية و(2990) متهما بها في عام 2021 مقابل (1825) قضية و(2489) متهما بها في عام 2020.



وأضافت أنه خلال النصف الأول من 2022 تمكنت الأجهزة الأمنية المختلفة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية وإلقاء القبض على المتهمين.



وبينت أن تلك القراءات الإحصائية تشير إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة المكافحة للتصدي لهذه الآفة منوهة بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ووكيل الوزارة الفريق أنور البرجس يضعان التصدي لآفة المخدرات أولوية كبرى.



وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة في الحملات التوعوية لسياسة وإدارة الوقاية من تعاطي المخدرات وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 يونيو من كل عام.



وأوضحت أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني نفذت بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني الحملة التوعوية للوقاية من تعاطي المخدرات تحت شعار (وياك).



وقالت إن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي للحد من تنامي آفة المخدرات بين كافة شرائح المجتمع من خلال نشر الحقائق عن خطورة المخدرات والتأكيد على دور الأسرة والمؤسسات التعليمية (الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس) في تعزيز مفاهيم الرقابة التربوية لحماية النشء والشباب من هذه الآفة المدمرة.



وحثت أولياء الأمور إلى إبلاغ الجهات المعنية عن أبنائهم الذين يتعاطون المخدرات حتى يتم الحاقهم بالجهة المخصصة بعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين حتى يعودوا إلى المجتمع أعضاء فاعلين، مؤكدة أن الإبلاغ يعفي من المساءلة الجنائية وخطوة مهمة وسريعة نحو العلاج.



ولفتت إلى أن هاتف الطوارئ (112) يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة والإبلاغ عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها، مبينة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقدم خدماتها للجمهور على مدار الساعة عبر الخط الساخن (1884141).



ودعت جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى دعم حملة (وياك) ونشرها بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي للحد من آفة المخدرات بين كافة شرائح المجتمع والأمور السلبية المترتبة عليها.