أعلن بنك الكويت المركزي الانتهاء من عملية تزويد جميع البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي بمختلف الفئات، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من النقد الجديد بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأوضح البنك أنه على الراغبين في الحصول على أوراق جديدة من النقد الكويتي مراجعة فروعهم المصرفية التي تم تحديدها من جانب البنوك المتعامل معها، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.



وإذ يهنئ بنك الكويت المركزي كافة المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة، فإنه يدعو الله أن يعيدها على الكويت وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.