انتهت أمس المهلة التي حددها بنك الكويت المركزي لاستقبال طلبات تأسيس بنوك رقمية في الكويت والتي شهدت إقبالا من الشركات المحلية العاملة في قطاعات الاتصالات والاستثمار والتمويل واللوجستي.

وتقدمت شركتا اتصالات محليتان بطلبي إضافة الى طلب لشركة استثمارية وأخرى تعمل بالخدمات اللوجستية فضلا عن شركة تعمل في مجال التمويل حسبما أظهرته إفصاحات موقع بورصة الكويت خلال المهلة المحددة.

وأعلنت مجموعة (زين) للاتصالات دخولها في شراكة مع بنك بوبيان ومجموعة من المستثمرين لتأسيس تحالف بهدف التقدم بطلب تأسيس بنك رقمي لدى (المركزي) في حين أعلنت شركتا الوطنية للاتصالات المتنقلة (Ooredoo) والمنار للتمويل والإجارة امس الاول أن مجلسي إدارتهما وافقا على التقدم بطلبين منفصلين لتأسيس بنكين رقميين.

كما قالت الشركة الكويتية للاستثمار في وقت سابق إن مجلس إدارتها وافق على التقدم بطلب مماثل لتأسيس بنك رقمي مع تحالف مجموعة من المستثمرين فيما كانت باكورة الإعلانات لشركة أجيليتي (المخازن العمومية سابقا) التي أعلنت عن طلبها من المركزي رخصة لتأسيس بنك رقمي في الكويت.

وأعلن (المركزي) نهاية يناير الماضي عن فتح الباب لاستقبال طلبات تأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة على أن تنتهي مهلة استقبال الطلبات في 30 يونيو، مؤكدا تقديمه الدعم والتوجيه للمتقدمين لشرح متطلبات التأسيس والرد على الاستفسارات.