الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر إنتاجـاً للنفط بـ 16.58 مليون برميل يومياً.. والأكثر استهلاكاً لعام 2021

حلت الكويت بالمركز العاشر عالميا من حيث إنتاج النفط، حيث بلغ إنتاج البلاد من الخام خلال عام 2021 نحو 2.74 مليون برميل يوميا، لتستحوذ بذلك على 3% من إجمالي إنتاج النفط العالمي، ومحققة بنسبة نمو بالإنتاج بلغت 1.7% مقارنة بإنتاج البلاد من النفط خلال عام 2020، وذلك وفقا للتقرير الإحصائي السنوي الحادي والسبعين لشركة «بي بي».



وعلى صعيد الترتيب العالمي، فقد ​تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إنتاجا للنفط بالعالم، إذ أنتجت 16.58 مليون برميل يوميا خلال 2021، تلتها في المرتبة الثانية السعودية بحجم إنتاج بلغ 10.95 ملايين برميل يوميا، ثم روسيا في المركز الثالث بحجم إنتاج 10.94 ملايين برميل يوميا. ​



وجاءت كندا رابعا بإنتاج بلغ 5.42 ملايين برميل يوميا، ثم العراق بحجم إنتاج 4.1 ملايين برميل يوميا، وسادسا جاءت الصين سادسا بحجم إنتاج 3.99 ملايين برميل يوميا، وسابعا الإمارات بـ 3.66 ملايين برميل يوميا، وثامنا جاءت إيران بحجم إنتاج 3.62 ملايين برميل يوميا، وفي المركز التاسع جاءت البرازيل بحجم إنتاج بلغ 2.98 مليون برميل يوميا.



وأشارت البيانات إلى أن إنتاج النفط العالمي ارتفع بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا خلال عام 2021، حيث شكلت دول «أوپيك+» أكثر من ثلاثة أرباع تلك الزيادة، ومقابل ذلك ارتفع الاستهلاك العالمي من النفط بمقدار 5.7 ملايين برميل يوميا، لكنه لايزال أقل بنحو 3.7 ملايين برميل عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا. وجاء غالبية نمو الاستهلاك من البنزين (1.8 مليون برميل يوميا)، والديزل والبنزين (1.3 مليون برميل يوميا)، واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول بين قائمة أكثر الدول استهلاكا للنفط في العالم لعام 2021، وذلك بحجم استهلاك بلغ 18.68 مليون برميل يوميا، حيث قفز حجم الاستهلاك الأميركي بنسبة 8.7% مقارنة بعام 2020، لتستحوذ الولايات المتحدة على 19.9% من إجمالي استهلاك النفط العالمي.



وجاء الصين بالمركز الثاني عالميا من حيث استهلاك النفط، وذلك بحجم استهلاك بلغ 15.44 مليون برميل يوميا، والهند ثالثا بـ 4.87 ملايين برميل يوميا، ثم السعودية رابعا بـ 3.59 ملايين برميل يوميا، وروسيا خامسا بـ 3.40 ملايين برميل يوميا.