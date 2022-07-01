أصدرت شركة بوينغ تقرير الاستدامة السنوي الذي يتضمن معايير رئيسية لقياس التقدم فيما يتعلق بأولويات الشركة، بما في ذلك سلامة الموظفين وسلامة الأنشطة الفضائية والمساواة والتنوع والشمول وتسريع عملية التنمية المستدامة والابتكار والتقنيات النظيفة والمسؤولية المجتمعية.

إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على إنجازات الشركة المتعلقة بالاستدامة خلال عام 2021، إضافة إلى رؤيتها لمستقبل الطيران وجهودها في مجال البيئة والحوكمة ومسؤوليتها المجتمعية بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.



وبهذه المناسبة، قال كريس ريموند، رئيس الاستدامة في شركة بوينج: يسرنا إصدار تقرير الاستدامة الثاني الخاص بشركة بوينغ، والذي يتمحور حول مجموعة تقارير أصدرتها الشركة في وقت سابق من هذا العام، هذا التقرير يبرز مساهمتنا وجهودنا الجماعية في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة في أعمالنا والعالم أجمع، وهذا التقرير يعتبر خطوة مهمة لتأكيد التزامنا بالتواصل بشفافية مع جميع أصحاب المصلحة، وتحميل أنفسنا المسؤولية بينما نساهم في حماية عالمنا بأمان وبشكل مستدام.



تلتزم بوينغ بتقديم طائرات تجارية قادرة على الطيران بالوقود المستدام بنسبة 100% بحلول العام 2030، وتدعم بوينغ قطاع الطيران التجاري بتحقيق صافي انبعاثات كربونية يصل إلى صفر لعمليات الطيران المدني العالمية بحلول العام 2050، كما انضمت شركة بوينغ إلى وكالة «ناسا» و«داربا» لاختبار خزان الوقود المبرد الخالي بسعة تصل إلى 16 ألف غالون من الهيدروجين السائل.



وعقدت بوينغ شراكات متعددة بهدف دفع عجلة التحول إلى الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركات رائدة في مختلف القطاعات لتسريع تطوير تقنيات جديدة لتقليل الانبعاثات ومواصلة إحراز التقدم من خلال مشروع الشركة المشترك Wisk.



حققت بوينغ زيادة في التمكين العام للمرأة والأقليات العرقية منذ العام 2020 ونجحت بتقليل تعرض الموظفين للمخاطر العالية والإصابات الخطيرة بنسبة 27% في العام 2021، كما ان 90% من موظفي بوينغ أشاروا إلى أن مديريهم يدعمون الرفاهية لدى الموظفين، وأنفقت بوينغ أكثر من أربعة مليارات دولار في تعاملاتها مع الموردين الناشئين والمتنوعين والتزمت بقواعد سلوك الموردين وقدمت مبادرة البحث والإفصاح والاستماع لإلهام الناس كي يبلغوا عن مخاوفهم المتعلقة بالسلامة أو الجودة، من خلال الاستماع إليهم ومعاملتهم بإنصاف عند الإفصاح.