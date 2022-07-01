جهاد الحميضي تصبح أول سيدة كويتية تتولى منصبي عضو مجلس إدارة ورئيسة تنفيذية بالقطاع المصرفي



عقد البنك الأهلي المتحد الاجتماع السادس والثلاثين للجمعية العامة غير العادية والاجتماع الثامن والخمسين للجمعية العامة العادية للمساهمين أمس بنسبة حضور 90.676%، حيث وافقت الجمعية العمومية على البنود المدرجة على جدول الأعمال، والمتضمنة انتخاب عضوين مستقلين من ذوي الخبرات القيادية الواسعة في مجالات التدقيق والمالية والالتزام، وهما يوسف حسن يعقوب، وجون جريفتس، وذلك التزاما بتوجيهات بنك الكويت المركزي بشأن الأعضاء المستقلين.



وتم انتخاب عضوين لمجلس الإدارة لملء المراكز الشاغرة للفترة التكميلية من الدورة الحالية للمجلس والتي ستنتهي في عام 2024، بحيث تم انتخاب سوفرات سيغال، وجهاد الحميضي، والتي أصبحت بموجب هذا الانتخاب عضو مجلس إدارة ورئيسا تنفيذيا للبنك الأهلي المتحد، وبذلك تكون أول سيدة كويتية تشغل هذين المنصبين في القطاع المصرفي.



وتم انتخاب أربعة أعضاء احتياط لمجلس الإدارة وهم حسب ترتيب الأصوات: أناند نارياتان، ونبيل محمود كاظم، وهالة حاتم صادق، وسميح رجب أبوطالب.



وتمت الموافقة أيضا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية على السادة المساهمين بالنسب التي يقررها مجلس الإدارة، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة، وأن يكون توزيع هذه الأرباح مرهونا بالموافقة المسبقة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص، على أن يسري هذا التعديل بعد شهر قرار تعديل نص المادة 47 من النظام الأساسي للبنك.



وفي تعليقه على العمومية، رحب عضو مجلس إدارة البنك الاهلي المتحد جمال الكاظمي بالأعضاء الجدد في مجلس إدارة البنك، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم خلال الفترة القادمة من الدورة الحالية للمجلس، كما أكد لهم تطلعه لإسهاماتهم في تحقيق إستراتيجية البنك، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائه.



وقال إن الخبرات المصرفية والمالية الواسعة التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة البنك، تدعو للتفاؤل بتحقيق تطلعات مساهمي البنك وعملائه.



وأضاف الكاظمي «نحن على ثقة من أننا قادرون على تحقيق المزيد من التقدم والنمو المستدام للبنك الأهلي المتحد بفضل كفاءات وقدرات أعضاء مجلس إدارة البنك وثقة ودعم مساهمينا، وعملائنا الكرام، كما أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر للإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على إخلاصهم وتفانيهم في العمل».



من جانبها، قالت جهاد الحميضي «أتقدم بخالص الشكر والامتنان لمساهمي البنك على منحي ثقتهم الغالية، وأتطلع للتعاون معهم بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للبنك، وامضي قدما نحو تحقيق القيمة المضافة على كل الصعد بشكل يعزز ويعظم مصالح المساهمين، ويقدم للعملاء تجربة ثرية تليق بمكانة البنك الأهلي المتحد الفريدة وتاريخه العريق».