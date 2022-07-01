تحالف «أوپيك +» نجح في ضبط أسواق النفط عبر زيادة أكبر من المقرر خلال شهري يوليو وأغسطس



قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس، إن اتفاق «أوپيك +» يقضي بزيادة انتاج الدول الأعضاء بمقدار 648 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس المقبل، حيث سترتفع الحصة المقررة لإنتاج الكويت إلى 2.811 مليون برميل يوميا، مشددا في الوقت ذاته التزام الكويت الكامل بالحصص المتفق عليها.



وأضحت وزارة النفط في بيان صحافي، ان الفارس قد ترأس وفد الكويت المشارك باجتماعات «أوپيك +» أمس وأول من أمس، وذلك عبر تقنية الاتصال، بحضور محافظ الكويت لدى منظمة أوپيك محمد الشطي، والممثل الوطني للكويت لدى منظمة أوپيك الشيخ عبدالله الصباح.



وقال الفارس أن تحالف «أوپيك +» نجح في ضبط أسواق النفط عبر زيادة أكبر من المقرر خلال شهري يوليو وأغسطس 2022، حيث ساهم القرار الأخير في تهدئة الأسواق وإظهار قوة التحالف في اتخاذ قرار جماعي لضمان أمن المعروض.



وشدد الوزير على أن «أوپيك» نجحت بشكل كامل في تلبية احتياجات السوق النفطية عبر ضخ المزيد من النفط بصورة تتماشى مع ارتفاع مستويات الطلب، مشيدا بدور «أوپيك +» في استقرار الأسواق وامن المعروض، والتحالف يشكل عنصر رئيسي في ميزان السوق يجب المحافظة عليه لمصلحه السوق.



زيادة الإنتاج في أغسطس



وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أكد أن الدول الأعضاء في «أوپيك +» قررت زيادة إنتاج النفط في أغسطس بواقع 648 ألف برميل يوميا، مضيفا أن قرار الالتزام بخطة إنتاج النفط في أغسطس ستضمن توازن السوق.



وفي آخر اجتماعات لها في أوائل يونيو الماضي، قررت «أوپيك +» زيادة الإنتاج كل شهر بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس، وذلك مقارنة بخطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميا على مدى 3 أشهر.



وتتألف مجموعة «أوپيك +» من الدول الأعضاء في منظمة «أوپيك» وحلفاء لها مثل روسيا، ورحبت واشنطن بقرار المنتجين في يونيو لزيادة الإنتاج للمساعدة في خفض أسعار النفط.



وسجلت الأسعار العالمية أعلى مستوياتها منذ عام 2008 بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير الماضي والذي تطلق عليه موسكو «عملية عسكرية خاصة».