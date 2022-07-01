يتحضر نادي توتنهام الانجليزي لكرة القدم لتدعيم ترسانته الهجومية عبر التعاقد مع مهاجم إيفرتون البرازيلي ريشارليسون في صفقة قد تصل قيمتها إلى 60 مليون جنيه استرليني (73 مليون دولار)، حسبما أفادت أمس وسائل إعلام بريطانية.

وأشار موقع «ذي أثلتيك» انه تم الاتفاق على مبلغ مبدئي قدره 50 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 10 ملايين كمكافآت.



وانضم ريشارليسون (25 عاما) إلى إيفرتون قادما من واتفورد في عام 2018 مقابل 50 مليونا.



وسجل «راقص السامبا» 53 هدفا في 152 مباراة لصالح الـ «توفيز»، منها 6 أهداف في مباريات التسع الأخيرة في الموسم الماضي ليسهم في بقاء نادي ميرسيسايد في «البريمييرليغ».

ونقلت محطتا «بي بي سي» و«سكاي سبورتس» أن إيفرتون بحاجة إلى إنهاء الصفقة للمساعدة في وضع الموازنة مع السنة المالية المنتهية في 30 يونيو.



وتكبد إيفرتون خسائر بقيمة 372 مليون جنيه إسترليني على مدار السنوات الثلاث الماضية.