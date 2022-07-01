أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» امس قائمة أولية من 30 مرشحا لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022 والتي ضمت أسماء بارزة على غرار المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني.

ويقام حفل توزيع الجوائز في العاصمة المغربية الرباط في 21 يوليو الجاري، علما أنه ألغي في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا. وكان آخر لقب من نصيب ماني، وسبق لصلاح أن أحرز الجائزة عامي 2017 و2018 بعدما كانت من نصيب محرز في 2016.



وحقق ماني هذا العام لقب كأس أمم أفريقيا وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2022، على حساب مصر وصلاح في المناسبتين، لكنهما حققا معا في ليفربول لقب كأسي الاتحاد الإنجليزي والرابطة فيما خسرا نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني وأخفقا بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مان سيتي الذي ساهم محرز أيضا في تتويجه بطلا لإنجلترا.



واختير المرشحون من قبل لجنة خبراء تقنيين وأساطير للكرة الأفريقية وصحافيين.



وسيتم تحديد الفائزين عن كل فئة من خلال لجنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية للاتحاد، صحافيين، مدربين، وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية.