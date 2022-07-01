تأهلت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة رابعة عالميا، الى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزها على الرومانية إيرينا بارا 6-3، و6-2. وتلتقي تاليا مع التشيكية بترا كفيتوفا حاملة اللقب مرتين او الرومانية أنا بوغدان. كما تأهلت الفرنسية أليزيه كورنيه، المصنفة 37 عالميا، الى الدور الثالث على حساب الأميركية كلير ليو (75) بنتيجة 6-3 و6-3.



كما صعدت التشيكية بترا كفيتوفا البطلة السابقة إلى الدور الثالث أمس بعد فوزها 6-1 و7-6 على الرومانية آنا بوجدان، وستلتقي كفيتوفا بطلة ويمبلدون في نسختي 2011 و2014 في الدور المقبل مع الإسبانية باولو بادوسا المصنفة الرابعة التي فازت بسهولة 6-3 و6-2 على رومانية أخرى هي أيرينا بارا.



إلى ذلك، بات الإسباني روبرتو باوتيستا أوغوت، المصنف 19 عالميا، ثالث المنسحبين من ويمبلدون بسبب فيروس كوورنا (كوفيد-19). وقدم الأسترالي نيك كيريوس أداء هائلا على مستوى ضربات الإرسال ليفوز بجدارة 6-2 و6-3 و6-1 على منافسه الصربي فيليب كراينوفيتش ويصعد للدور الثالث حيث سيلتقي اليوناني تسيتسيباس الذي فاز على جوردون تومبسون.