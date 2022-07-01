اعتبر مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق جورجو كيليني انه يتطلع للعب في صفوف فريقه الجديد لوس انجيليس اف سي الأميركي، معتبرا إياه بأنه «النادي المثالي لي».



وقال كيليني لدى تقديمه رسميا خلال مؤتمر صحافي «انا متأكد من أن هذا النادي هو المثالي بالنسبة لي».



ولم يفز لوس انجيليس اف سي باي لقب منذ انضمامه الى الدوري الأميركي عام 2018، لكنه يتصدر الترتيب العام حاليا برصيد 33 نقطة من 16 مباراة.



واضاف المدافع المخضرم (37 عاما) «تكلمت مع اندريا بيرلو واليساندرو نستا وكلاهما تحدث بشكل ايجابي عن الدوري الأميركي، بطبيعة الحال، ثمة فوارق عدة بين الدوري الأميركي ونظيره الإيطالي»، مضيفا «هذا النادي مثالي بالنسبة إليّ لأنه يضم العديد من اللاعبين الشبان الذين يستطيعون مساعدتي، لا اتمتع حاليا بالميزات الجسدية التي كنت أتمتع بها قبل 10 سنوات لكنني استطيع تقديم الكثير لزملائي، يتعين علينا خلق مزيج من الشباب والخبرة في هذا الفريق لكي نصنع مجموعة تستطيع إحراز الألقاب».