أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم أمس رسميا عودة مدربه السابق إرنستو فالفيردي لتسلم المهام الفنية للمرة الثالثة، كما كان متوقعا عقب فوز جون أوريارتي في انتخابات رئاسة النادي الباسكي الجمعة الماضي.



وكان فالفيردي (58 عاما) الذي خاض أكثر عدد من المباريات على مقاعد التدريب مع بلباو هو الخيار المفضل لقيادة أصحاب القمصان الحمراء والبيضاء لكل من اوريارتي ومنافسه ريكاردو باركالا، بخلاف المرشح الثالث في السباق الرئاسي إينياكي أريتشاباليتا الذي كان يرغب بالتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.



ويعود فالفيردي للاشراف على النادي الباسكي للمرة الثالثة بعد مرور أول مع «الأسود» بين عامي 2003 و2006، ثم ثان بين 2013 و2017. وقاده لتحقيق لقبه الأول منذ 31 عاما بفوزه بكأس السوبر الإسبانية عام 2015.



وسيتسلم فالفيردي مهامه الفنية مع بلباو بعد عامين من مغادرة برشلونة الذي أشرف عليه بين 2017 ويناير 2020، وفاز معه بلقب الدوري مرتين وبكأس الملك مرة وبكأس السوبر الإسباني.