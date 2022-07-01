أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميا رحيل مهاجمه الارجنتيني باولو ديبالا المرشح للانتقال الى صفوف إنتر، بالإضافة الى فيديريكو برنانرديسكي.



كما أعلن المهاجم الاسباني الدولي ألفارو موراتا أيضا أنه سيترك يوفنتوس مع نهاية فترة إعارته على مدى السنتين الاخيرتين، علما أنه مرتبط بعقد رسمي مع اتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو 2023.



وقال موراتا (29 عاما) عبر حسابه على إنستغرام «لطالما دافعت عن ألوان هذا القميص بكل قوتي وسأبقى دائما «يونفتينو» من دون ان يحدد وجهته المستقبلية.



بدوره، أكد يوفنتوس نهاية مشوار موراتا معه بقوله «لقد انتهت مغامرة ألفارو موراتا، سيبقى هدفه الاخير والرائع، ذلك الذي سجله في مرمى لاتسيو (2-2) في 16 مايو الماضي خلال آخر ظهور له في قميص يوفنتوس».



وسبق لموراتا ان لعب في صفوف «البيانكونيري» ايضا بين عامي 2014 و2016.



وتوج موراتا في صفوف السيدة العجوز بلقب الدوري الايطالي مرتين عامي 2015 و2016 وبكأس ايطاليا ثلاث مرات اعوام 2015 و2016 و2021.



وكان مهاجم ريال مدريد الإسباني وتشلسي الانجليزي سابقا عاد الى يوفنتوس في سبتمبر عام 2020 على سبيل الإعارة لمدة موسمين.