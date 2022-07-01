أعلن نادي ليل بطل فرنسا لعام 2021 تعيين مدرب روما السابق البرتغالي باولو فونسيكا مديرا فنيا جديدا له لمدة موسمين. وسيخلف ابن الـ 49 عاما جوسلين غورفينيك الذي أقيل بعد موسم على توليه مهماته الفنية.



قال فونسيكا «إنها لحظة فخر لي وشرف كبير أن أصبح مدرب ليل».



وتابع «أنا سعيد للبدء بهذه المغامرة ومتحمس للعمل مع الجهاز الفني واللاعبين. أنا متحمس للغاية ومصمم على تحقيق الأهداف الموضوعة والارتقاء بالنادي إلى أعلى المستويات». وتنتظر فونسيكا مهمة إعادة ليل للمنافسة على المراكز الاوروبية أقله بعد أن أنهى الموسم المنصرم في المركز العاشر، بعد عام واحد فقط على تتويجه بلقب الدوري على حساب باريس سان جرمان.



وسيتحتم على فونسيكا إعادة البناء، حيث من المقرر أن ينضم المدافع الهولندي سفين بوتمان إلى نيوكاسل الانجليزي الى جانب البرتغالي الدولي ريناتو سانشيز المتوقع رحيله من بين العديد من اللاعبين الآخرين.