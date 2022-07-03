

أعلنت كلية بوكسهل عن استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول 2022/2023 للطالبات الراغبات بالالتحاق في الكلية بمقرها في أبو حليفة أو أونلاين، كما يمكن للطالبات التواصل مع مسؤولي القبول عبر الواتساب للإجابة عن استفساراتهن.



وتضم كلية بوكسهل عدة تخصصات منها قسم العلوم الإدارية والذي يضم التسويق والإدارة والمحاسبة وتجارة الأزياء، وقسم التصميم والفنون التطبيقية الذي يضم التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم المواقع الالكترونية وتأسست بوكسهل الكويت سنة 2007 وخرجت أكثر من 2000 خريجة في مختلف التخصصات. وتتميز شهادة كلية بوكسهل بأنها معتمدة عالميا ولهن الحق في استكمال دراستهن في جامعة بوكسهل استراليا وتتم معاملتهن معاملة خريجات الجامعة الأم في استراليا كون الكلية فرعا من الجامعة، ، كما توفر الكلية التدريب الميداني للطالبات بتوقيع اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية وخاصة لتدريب الطالبات والخريجات، ليكن مؤهلات لخوض سوق العمل.



توفر الكلية تخصصات التجارة بمختلف فروعها كتخصص المحاسبة وتخصص إدارة الأعمال الدولية، إضافة الى تخصص تجارة الأزياء وهو تخصص تنفرد به الكلية ويجمع تخصصات التصميم وإدارة الأعمال، والمناهج في الكلية أكاديمية تعتمد على النواحي العملية أكثر من النظرية مما يجعل مخرجاتها مهيأة لتلبية احتياجات سوق العمل.



وتضم بوكسهل هيئة تدريسية، نخبة من أفضل الأكاديميين.