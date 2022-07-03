أكدت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت أهمية معرض التصميم الهندسي الـ41 الذي ينطلق في الخامس من شهر يوليــــو الجاري باعتباره تتويجـــا لمشاريع الطلبة نتيجة عملــــهم خلال خمس سنوات دراسية.



وقال مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين في الكلية د. دعيج الركيبي في تصريح صحافي إن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام برعاية مدير الجامعة د.يوسف الرومي ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يهدف أيضا إلى عرض المشاريع التي يبتكرها طلبة الكلية للسنة النهائية ضمن مقرر التصميم الهندسي.



وأوضح الركيبي أن المعرض يضم المشاريع العلمـيــة مــن مختـلــف التخصصات العلمية للكلية.



وبين أن المعرض يشمل سبعة مجالات، الأول مجال الصناعة والبناء ويركز على الابتكار في مجال الثورة الصناعية بزيادة عمليات الصناعة ومواد البناء الحديثة وطرقها، والمجال الثاني الطاقة النظيفة والموارد الطبيعية ويقدم وفرة في الحلول الهندسية المبتكرة نحو طاقة متجددة نظيفة ويسهم في ابتكار طرق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.