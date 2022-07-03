ثامر السليم



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، أن مجلس جامعة الكويت سيجتمع غدا الاثنين لمناقشة عدة بنود، أهمها سياسة قبول الطلبة المستجدين في الجامعة للعام الدراسي المقبل 2022-2023، بما فيها أعداد المقبولين والتحويل للجامعة، مضيفة أن الاجتماع سيشهد البت في عدد المقبولين وتحديد مقاعد القبول في كليات الجامعة.



وأشارت إلى أن عمادة القبول والتسجيل أعدت سياسة وقواعد القبول وعدد المقاعد المتاحة وفقا للطاقة الاستيعابية لكل كلية، لافتة إلى أن الجامعة ملتزمة بقبول كل مستوفي الشروط من الطلبة الكويتيين أسوة بالسنوات السابقة. وبينت المصادر أن الاجتماع سيحدد كذلك مواعيد التسجيل الإلكتروني لتقديم طلبات الالتحاق، وفتح النظام الآلي للتسجيل أمام خريجي الثانوية العامة، مؤكدة أن تحديد المواعيد سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.