التقى مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي مع أسرة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ممثلة بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والهيئة الإدارية وطلبة وطالبات الكلية، وذلك بحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية د.عادل الحنيان، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.أسعد الراشد، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.علي المطيري، والقائم بأعمال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.محمد الطبطبائي، وذلك يوم أمس الأول في مسرح عبدالله الجابر بالحرم الجامعي في الشويخ.



وخلال اللقاء، ذكر د.يوسف الرومي أن الهدف من هذه اللقاءات التعرف على الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل فيما يصب بمصلحة الطلبة الذين يعدون من أهم الركائز التي تهتم بها جامعة الكويت، وقدم د.الرومي عرضا بعنوان «فجر عصر جديد» يتناول أهم إنجازات الإدارة الجامعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.



من جهته، رحب القائم بأعمال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.محمد الطبطبائي بمدير الكويت د.يوسف الرومي وبأعضاء هيئة التدريس والإداريين وطلبة وطالبات الكلية، وشكر مدير الجامعة على هذا اللقاء الذي من شأنه تقوية العلاقة بين الإدارة العليا للجامعة والكليات ومراكز العمل المختلفة.