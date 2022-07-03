أكد الطالب مشاري خالد الراشد أن طموحات الشباب الكويتي كبيرة جدا، جاء ذلك خلال كلمة الخريجين المتفوقين التي ألقاها في الحفل الذي أقيم بجامعة كاليفورنيا (لوس أنجيليس) والتي تعتبر من أقوى 10 جامعات في العالم، حيث حصل مشاري على معدل عام 3.93 ومعدل امتياز رفيع في الفيزياء، علما أنه الطالب الكويتي الوحيد في القسم.



وتحدث الراشد عن رحلته في الجامعة وشغفه تجاه العلوم والرياضيات والتدريس وكيف بدأ بسلسلة الفيزياء العامة وحساب الموجات الكهرومغناطيسية، واكتشاف ماكسويل وصولا إلى «سحر الفيزياء» كمجموعة من الأفكار التي لا تنسب حقا إلى شخص واحد ولكنها أفكار يمكن لأي شخص تجربتها والاستمتاع بها من خلال المعادلات وإجراء التجارب.



كما عبر الراشد عن مشاعره مع تعلمه المزيد، وكيف خاطر بما اعتقد أنه سيستمتع به وبأفضل قرار في حياته، إذ تعرف على بعض الأفكار الاكثر إثارة للاهتمام في تاريخ البشرية وأصبح جزءا من أكثر المجتمعات حيوية وإلهاما في جامعة كاليفورنيا بالمجتمع الفيزيائي مع أساتذة وعلماء وزملاء أذكياء ومتميزين كالأستاذ سالتزبيرج وأندريا جيز الحاصلة على جائزة نوبل لاكتشافها فجوة سوداء هائلة وسط المجرة، والمستشار البحثي تشونجبو كانج وغيرهم، كذلك توافر كل فروع الفيزياء بهذه الجامعة العريقة والمختبرات والنوادي ومرصد «جريفيث» للفيزياء ورحلة علم الفلك والفيزياء الترفيهية والاجتماعات ليلا في الهواء الطلق، وغير ذلك من الأمور الباعثة على الاهتمام بالبحث والاستفادة من النظريات الفيزيائية وتطبيقاتها وأثر ذلك في الإلهام العلمي.