عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية مواعيد اختبارات الدور الثاني خارج الجدول لطلبة صفوف المرحلة الثانوية شاملة الدوام الصباحي والمنازل على أن تكون قبل عيد الأضحى المبارك، بينما تنطلق امتحانات المواد بحسب الجدول بعد العيد.



وستستمر امتحانات المواد خارج الجدول من اليوم حتى الأربعاء المقبل، على أن يؤدي طلبة المنازل اختبار مادة الدستور وحقوق الإنسان الثلاثاء، والقرآن الكريم الاربعاء. أما بالنسبة لامتحانات الدور الثاني لطلبة الدوام الصباحي للثانوية فستبدأ 17 الجاري بعد عطلة العيد وتستمر حتى 26 منه، على أن يضاف نصف ساعة على الوقت لطلبة صعوبات التعلم في جميع المواد.