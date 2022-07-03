قالت الطالبة المتفوقة سارة حازم سلمان، الحاصلة على 97.32% من القسم العلمي في مدرسة الإخلاص الثانوية، انها تطمح إلى دراسة الأمن السيبراني، مهدية نجاحها إلى والدها ووالدتها، معربة عن سعادتها بالحصول على هذه النسبة المرتفعة التي تحققت بعد جهد ومثابرة طوال العام الدراسي.



وأضافت سارة انها كانت تدرس نحو 6 ساعات يوميا، متوجهة بالشكر لوالديها ومعلماتها وللكويت على الدعم والمساندة خلال المرحلة الماضية، مؤكدة ان الامتحانات هذا العام جاءت سهلة وميسرة ولا يوجد بها أي صعوبات وفي مستوى الطالب المتوسط.



ونصحت المقبلين على الثانوية العامة بالدراسة أولا بأول منذ بداية العام، ووضع أهداف محددة والسعي إلى تحقيقها، لافتة إلى أنها مرحلة مهمة جدا للطلبة ويتوقف عليها الكثير في حياتهم المستقبلية.