عبدالعزيز الفضلي



رفضت وزارة التربية جميع التظلمات التي تقدم بها طلبة الصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني والخاصة بنتائجهم في اختبارات الثانوية، وذلك بعد مراجعتها والتأكد منها بشكل متأن.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» أن عدد التظلمات التي تقدم بها الطلبة يقارب 2350 تظلما، مشيرة إلى أن الوزارة سمحت للطلاب بالتظلم من نتائج تصحيح الاختبارات عبر موقعها الإلكتروني «أونلاين» في جميع المواد على ألا تتجاوز 3 مواد دراسية.



وأضافت المصادر أن «التربية» قامت بالإجراءات المطلوبة ومراجعة أوراق الإجابات للطلبة والتأكد من سلامة التصحيح أو تجميع الدرجات وعدم وجود أخطاء، لافتة الى أن المراجعات لم تسفر عن وجود أي خطأ في أوراق الاختبارات او محاضر الغش، الأمر الذي أدى إلى رفض جميع التظلمات وإبلاغ الطلبة بذلك.