نظمت كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) زيارة ميدانية لسوق الأوراق المالية «بورصة الكويت»، لتعزيز العملية التعليمية عبر التجارب التطبيقية، حيث قامت أستاذة الاقتصاد المشاركة د.وفاء سبيتي، بتنظيم الزيارة للطلبة المسجلين في مقرر الأسواق والمؤسسات المالية ومقرر إدارة المحافظ.



وشارك ممثلو بورصة الكويت في توضيح تاريخ البورصة وتأسيسها والأصول التي قامت عليها، إضافة إلى شرح أفضل الآليات العملية المستخدمة في أسواق المال، كما قدمت معلومات إضافية حول أفضل الممارسات التجارية في أسواق المال. كما ناقش الطلبة التطورات التي شهدتها البورصة في الفترة الأخيرة وجهودها في الحفاظ على تصنيفها الدولي المتقدم، كما أخذ الطلبة جولة داخل البورصة للتعرف على قاعات وشركات التداول، وما تحتويه من شاشات رقمية متطورة إضافة إلى قاعة ناصر الخرافي الحديثة وقاعة جاسم البحر للتداول.



وأشادت إحدى الطلبات بالزيارة قائلة: «كانت رحلتنا إلى البورصة مفيدة جدا، لأننا تعرفنا على كيفية فتح الحسابات لشراء الأسهم والاستثمار فيها، كما كانت تجربة ممتعة ساعدتنا على اكتشاف تاريخ البورصة وكيف تطور سوق المال بالكويت على مدار الوقت».