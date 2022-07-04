أعلنت جامعة الكويت عن الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول للعام 2022/2023.



وتضمنت الخطة مراجعة صالة القبول والتسجيل بالشويخ فقط لتقديم طلب الالتحاق للفئات المسموح لها على ان تكون بداية التقديم الإلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني:



http://portal.ku.edu.kw/admission خلال الفترة من يوم الأحد 17 يوليو إلى الأربعاء 27 منه، للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأميركية، وخريجي الثانوية الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها لخريجي مدارس الكويت فقط المستوفين لشروط التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني.



وجاء في الخطة:استلام شهادات الطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ومنتسبي الجيش الكويتي ومنتسبي الحرس الوطني والمنح الثقافية خلال الفترة من الأحد 17 يوليو إلى الخميس 1 سبتمبر.



أما الفئات المسموح لها بتقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بالشويخ خلال الفترة من الثلاثاء 19 يوليو إلى يوم الأربعاء 27 منه، فهم الطلبة الكويتيون وأبناء الكويتيات الحاصلون على الشهادة الثانوية من خارج الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 يوليو، وللطلبة غير الكويتيين، أبناء الشهداء وأبناء وأزواج الديبلوماسيين ومنح الطلبة المتفوقين وأبناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس يومي الخميس والأحد 21 و24 يوليو، والطلبة غير الكويتيين وأزواج الكويتيين وأبناء وأزواج كل من أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة، مدرسو اللغات، العاملون بالجامعة يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 يوليو، والأربعاء 27 يوليو لجميع الفئات السابقة، على ان آخر يوم لتقديم طلبات التحاق خريجي المرحلة الثانوية الأربعاء 27 يوليو، واعتماد قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات خريجي الثانوية الأميركية والإنجليزية المتقدمين على الموقع الإلكتروني: http://portal.ku.edu.kw/admission خلال الفترة من الأحد 31 يوليو وحتى الثلاثاء 2 أغسطس.