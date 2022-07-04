يواصل بنك وربة اهتمامه بجانب المسؤولية الاجتماعية حيث كرم الطلبة الكويتيين المتفوقين الأوائل على مستوى الكويت والحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى (العلمي والأدبي)، حيث حضر من الطلاب كل من: جود عبدالله مانع المطيري الحاصلة على المركز الأول على الكويت في القسم العلمي بـ 100%، وإبراهيم عبدالله إبراهيم الخشتي الحاصل على المركز الثالث على الطلبة الكويتيين في العلمي بـ 99.94%، ومن الأدبي: روان حافظ ناصر عبد العزيز الحاصلة على 99.64% الأولى على الطلبة الكويتيين، وأشواق فهد عبد العزيز السويط والحاصلة على 99.54% الثانية، وحصة علي عبدالله النتيفي والحاصلة على 99.42% الثالثة. ورحب مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي يمن سالم المطيري بهم في حفل التكريم، وقال: «نود أن نقدم الشكر الجزيل لأسركم الكريمة على رعايتهم لكم خاصة والديكم، فكل هذه الإنجازات يجب علينا ألا ننسى من يقف خلفها من الأسرة». وأضاف المطيري: «نأمل منكم التوجه إلى التخصصات التي يحتاج اليها سوق العمل في الكويت، وذلك للسير بالخطة الموضوعة لتكويت القطاعات خلال المرحلة المقبلة»، مؤكدا «أن ديوان الخدمة حدد التخصصات المطلوبة والمرغوبة في المرحلة المقبلة».



وأكد المطيري خلال التكريم أن هذا التكريم جزء بسيط مقدم من بنك وربة لدعم الطاقات الشبابية الكويتية، مضيفا أن التكريم المادي والمعنوي حافز أساسي للشباب لمواصلة إبداعاتهم. وأضاف المطيري أنه وعلاوة على هذا التكريم يرحب البنك بانضمام هذه الكفاءات الكويتية الشبابية لشريحة عملاء حساب BLOOM الخاص بالشباب والذي يتيح لجميع عملاء هذه الشريحة الدخول على السحوبات الأسبوعية والشهرية، كما يتيح العديد من الخصومات الخاصة بهذه الفئة.