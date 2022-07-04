اتجاهــات الصناعـــة الحالية تتغير بسرعة مــن خلال الابتكار والتقنيات الناشئة الجديدة. ونظرا لذلك، يحتاج الطلاب والمهنيون الشباب إلى بداية قوية لاكتساب خبرة قيمة، تدرك الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت، هذه الاحتياجات لدى طلابها، وتسعى إلى سد الفجوة بين فصول الدراسة والتجربة على أرض الواقع.



ولهذه الغاية، دعت الجامعة في مايو الماضي العديد من الشركات في جانب من زيارة ممثلي الشركات للجامعة الكويت إلى حرمها الجامعي للقاء الطلاب والتفاعل معهم. ومن بينها شركة علي عبدالوهاب، وإرنست آند يونغ، وسيناريوس ديزاين، ومجموعة تطوير الأعمال النمساوية، وشركة المطوع للهندسة، وعدد من شركات الهندسة والتصميم.



وأتاح هذا الحدث لطلاب جامعة AIU من كليات إدارة الأعمال والهندسة والحوسبة والهندســــة المعماريــة والتصميم والفنون والعلوم والتعليم فرصة المشاركة مع المتخصصين في الصناعة والتعرف على مجالات العمل المختلفة في السوق الكويتي.



واستضاف الحدث أيضا ورش عمل للطلاب بهدف تطوير مجموعات المهارات المهنية مثـــل الاتصالات التجاريـــة والعلامـــات التجاريـــة الشخصـيــة. وأجريت ورش العمل مـــن قبل مدربين من الجامعة والشركات الصناعية، حيث تفاعل الطلاب مع ممثلي الشركات لاكتساب المعرفة والخبرة. وكانت هذه المرة الأولى بالنسبة للعديد من الطلاب حيث يتواصلـــون فيها مع ممثلي الأعمال في بيئة مهنية، حيث تعمل هذه الفعاليات على خلق تأثير إيجابي على الطلاب.