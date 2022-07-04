

يسر البنك الأهلي الكويتي أن يكون الراعي لفعالية يوم التوظيف الأول المنظم من قبل كلية الصحة العامة في جامعة الكويت. وقد أقيم هذا الحدث تحت رعاية أ.د.يوسف الرومي، في موقع الحرم الجامعي بالشدادية.



وتنبع شراكة البنك الأهلي الكويتي مع جامعة الكويت ورعايته ليوم التوظيف من حرصه الدائم على دعم الخريجين الجدد وتهيئتهم لشق طريقهم المهني بثقة عالية. ويهدف البنك أيضا من خلال هذه المشاركة إلى غرس ثقافة الوعي المصرفي بين الطلاب، فضلا عن تزويدهم بمنتجات مالية مصممة تماشيا مع احتياجاتهم وبما يمكنهم من اتخاذ خطوتهم الأولى نحو استكشاف الفرص السانحة في سوق العمل.



قام البنك أيضا بتزويد الطلاب بمعلومات وافية حول حساب الطالب A+، وهو منتج طرحه البنك في إطار جهوده المبذولة لزيادة المعرفة المالية وتثقيف شرائح مختلفة من المجتمع. ويهدف حساب الطالب A+ إلى غرس ثقافة الادخار الهادف والسليم في أوساط الشباب. كما أن حساب الطالب A+ مصمم خصوصا للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما مما سيوفر لهم الدعم المطلوب خلال رحلة استقلالهم المالي ويساعدهم على الاستعداد للانطلاق نحو مستقبل التعاملات المالية الرقمية وغير القائمة على التعامل النقدي.



ويوفر حساب الطالب A+ الجديد للشباب إمكانية الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات القيمة والجذابة، بما في ذلك الخصومات والعروض الخاصة المقدمة من المحلات التجارية، مثل سينما «فوكس»، وغيرها. ويتيح الحساب أيضا للشباب فرصة الاشتراك في السحب السنوي للفوز بسيارة فيات، كما يحظون كذلك بفرصة الحصول على بطاقة مسبقة الدفع مجانا، إضافة إلى ذلك، ستتاح للطلبة إمكانية الفوز بهدية نقدية فورية قدرها 50 دينارا عند تحويل منحتهم الطلابية إلى حسابهم.



وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير عام - إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي الكويتي د.حنين الرميحي: «نحن في البنك الأهلي الكويتي نستثمر بشكل لافت في دعم وتنمية الأجيال الشابة، باعتبارهم أصولنا الثمينة وصانعي مستقبل الكويت. ومن دواعي سرورنا أن نواصل دعم جامعة الكويت في مبادراتها داخل الحرم الجامعي والتي تهدف إلى زيادة الوعي المالي بين الشباب. وخلال الحدث روج البنك الأهلي الكويتي لحملة التوعية الوطنية الشاملة بعنوان: «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لنشر الوعي حول الحقوق ذات الصلة بالتعامل المصرفي».



وأضافت د.الرميحي: «يواصل البنك الأهلي الكويتي التزامه بالوفاء بوعده بتقديم خدمات مصرفية أسهل وأبسط من خلال طرح المنتجات الجديدة وإدخال مزيد من التحسينات على خدماته الرقمية المصممة خصيصا للشباب. وبالإضافة لذلك، سيستمر البنك بطرح الخدمات التي تثري تجربة العملاء المصرفية، فضلا عن تزويدهم بخدمات مصممة على نحو يتماشى مع ميولهم وتكمل نمط حياتهم».



وتماشيا مع رؤيته الرامية إلى تقديم خدمات مصرفية أسهل وأبسط لعملائه، سيواصل البنك الأهلي الكويتي المشاركة في الأحداث المهمة في القطاعات ذات الصلة التي تتيح فرصا مواتية لمناقشة وتسليط الضوء على القطاعات المصرفية والمالية على نحو أكثر تفصيلا، وكذلك للبحث عن الطرق المثلى للتغلب على التحديات الماثلة.