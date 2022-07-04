عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية الإدارات المدرسية إلى ضرورة إغلاق وحدات التكييف المركزية المنفصلة حال انتهاء الدوام الرسمي وبدء العطلة.



جاء ذلك في نشرة عممتها الوزارة على الإدارات المدرسية وتلقت «الأنباء» نسخة منها وجاء فيها: نظرا لقرب نهاية العام الدراسي وحرصا على مصلحة العمل والمال العام يرجى من إدارات المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة ورياض الأطفال، العمل على حماية المبنى المدرسي ومرافقه ومحتوياته، وذلك من خلال التأكيد على بعض الاحتياطات التي سبق وإن تم ذكرها، وعليه يرجى تشكيل لجنة محددة من العاملين بالمدرسة يبلغ فيها مراقب المرحلة التعليمية وتكون مسؤولة عن تأمين المبنى المدرسي والحفاظ على محتوياته والتأكد من بعض الأمور ومنها:



إغلاق وحدات التكييف المركزية المنفصلة حال انتهاء الدوام الرسمي وبدء العطلة، قصر تشغيل وحدات التكييف المركزية المنفصلة على الغرف والأماكن التي تستدعي ذلك كغرف الحاسوب وغرف التحكم مع وضع درجة تكييف مركزي 75 إذا كان قديما والجديد 27 درجة مئوية، وعدم تشغيل وحدات التكييف المركزية منفصلة إثناء الدوام في الأيام المتبقية في الغرف والفصول غير مستعملة، إغلاق النوافذ والأبواب والتكييف والإضاءة في جميع مرافق المدرسة عدا المستثناة مع سرعة استبدال النوافذ والزجاج المكسور قبل بدء العطلة الصيفية.