استضافت الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) أول حدث رياضي واسع النطاق بعنوان عودة الـ Wolf Pack (ROW)، بعد توقف دام عامين بسبب قيود كوفيد-19.

تم تنظيم هذا الحدث الذي استمر ليوم كامل من قبل مكتب شؤون الخريجين والتطوير الوظيفي (AACD) حيث تنافس الرياضيون من الطلبة الخريجين والمستمرين بروح رياضية في عدد من الألعاب وهي الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم الخماسية والبادل، وقد فازت فرق الخريجين بجميع المباريات.



شهد ROW لهذا العام أكبر عدد من الرياضيين والجماهير بما في ذلك 120 رياضيا وأكثر من 200 متفرج، تحت رعاية ديكاتلون الكويت الذين كانوا رعاة المعدات والقسائم، وبرعاية شركة «توصيل» لجوائز مباريات البادل التي تكونت من مقعد تدريب مع آلة التجديف وركوب الدراجات.



ساهم العديد من الخريجين الحاضرين بأكثر من مجرد إظهار مهاراتهم الرياضية، حيث شارك خريج 2007 أمين الأحمد كرياضي ورجل أعمال، فقدم المرطبات الباردة كجزء من عمله التجاري فرولاتو.

وانضم خريج 2020 شكري جرادة كمقدم رسمي لـ ROW، حيث حفز الرياضيين والمتفرجين على حد سواء لخلق جو مفعم بالحيوية.



أتاح هذا الحدث للخريجين فرصة إعادة التواصل مع مجتمع الجامعة الأمريكية في الكويت وإعادة بناء الروابط، وقد شارك اروس لوكيتش خريج 2021 قائلا: «لقد كان من المدهش أن أعود إلى هنا مع زملائي وأشهد التغييرات في الحرم الجامعي على مدار هذه السنوات، حتى ان العديد من الخريجين سألوا عما إذا كان يمكن إقامة الحدث مرتين في السنة».



قام العديد من الخريجين المشاركين بإحضار عائلاتهم وأصدقائهم للحصول على الدعم. وأعرب الحضور عن حماسهم وترقبهم للأحداث المستقبلية التي ستعزز روح Wolf Pack في الجامعة الأمريكية في الكويت.