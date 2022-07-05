انتقل لاعب الوسط الدولي العاجي فرانك كيسي بشكل رسمي إلى برشلونة الإسباني بعقد حتى صيف 2026، وفق ما أفاد النادي الكاتالوني الذي حصل عليه من دون مقابل نتيجة انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي.

وقال وصيف بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي في بيان «توصل نادي برشلونة وفرانك يانيك كيسي إلى اتفاق بشأن انضمام اللاعب لبرشلونة عقب انتهاء عقده مع ميلان»، مضيفا «سيوقع اللاعب عقدا حتى 30 يونيو 2026 وستحدد قيمة البند الجزائي لبيعه بـ500 مليون يورو».

وكانت صفقة انضمام العاجي إلى فريق المدرب تشافي هرنانديز محسومة مارس الماضي، بعدما أجرى الفحص الطبي الروتيني في لوغانو السويسرية.



ودافع ابن الـ 25 عاما عن ألوان ميلان منذ موسم 2017-2018، أولا على سبيل الإعارة من المنافس المحلي أتالانتا ثم بعقد نهائي اعتبارا من 2019.