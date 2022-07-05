تغيّب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تدريبات ناديه مان يونايتد الإنجليزي أمس لـ «أسباب عائلية»، بعد أيام فقط من تقارير صحافية أشارت إلى رغبته في الرحيل عن «الشياطين الحمر».



وكان مقررا أن يلتقي لاعبو يونايتد الذين كانوا مع منتخباتهم في النافذة الدولية، مع بقية الفريق.



لكن وفقا لتقارير إعلامية بريطانية، لم يحضر رونالدو التدريبات، مع موافقة النادي على الأسباب التي أدت لغيابه.



ورغم ذلك، سيتم تفسير غياب اللاعب البالغ من العمر 37 عاما على أنه في إطار محاولته لهندسة الرحيل عن «أولد ترافورد».



وعاد رونالدو إلى يونايتد قادما من يوفنتوس الصيف الماضي، لكن رغم نجاحه في فرض نفسه الهداف الأول للنادي الإنجليزي في الموسم المنصرم، وثالث الهدافين في الدوري الممتاز (18 هدفا)، اكتفى «الشياطين الحمر» باحتلال المركز السادس.



من ناحيته، يصر يونايتد على أن نجمه البرتغالي، صاحب 24 هدفا في كافة المسابقات الموسم الماضي، ليس للبيع حسب التقارير، مع حرص المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ على العمل معه.