حقق سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس فوزه الأول في مسيرته في فورمولا واحد مع إحرازه المركز الأول في جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون، في سباق مثير شهد بداية عنيفة أوقفت الانطلاقة، ونهاية ملحمية.



وتصدر ساينس السباق أمام المكسيكي سائق ريد بول سيرخيو بيريس، فيما حل البريطاني بطل العالم 7 مرات لويس هاميلتون ثالثا مع مرسيدس.



وأنهى بطل العالم الحالي الهولندي ماكس فيرستاين السباق في المركز السابع، غير أنه حافظ على صدارة ترتيب بطولة العالم.



وقال ساينس بعد الفوز: «لا أعرف ماذا أقول، إنه أمر رائع. أول فوز بسباق بعد 150 سباقا مع فيراري وعلى سيلفرستون، إنه يوم مميز للغاية».



وخلف ساينس كانت معركة ملحمية ختامية بين بيريس وهاميلتون وسائق فيراري الآخر شارل لوكلير من موناكو.



ويعد هذا السباق الحادي عشر تواليا الذي لا يفوز به هاميلتون، وهي أطول سلسلة خسارات بالنسبة لبطل العالم سبع مرات.



وقال هاميلتون الذي وجّه تحية لـ 130 ألف مشجع متواجدين في المدرجات: «لقد كنت في قلب المعركة، ولكن التعديل الذي جلبناه هنا جعلنا أقرب إليهم».



وبدأت الجولة العاشرة من بطولة العالم برفع العلم الأحمر بعد حادث مروع شمل العديد من السائقين مع انطلاق السباق.