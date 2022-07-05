تابع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول زحفه نحو إحراز لقبه الرابع تواليا في بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزه على الهولندي تيم فان ريتهوفن 6-2 و4-6 و6-1 و6-2.



وانتهت المعركة بين الشابين الواعدين الإيطالي يانيك سينر (20 عاما) والإسباني كارلوس ألكاراز (19 عاما) بفوز الأول 6-1،6-4،6-7 (8-10)، و6-3، وبلوغه الدور ربع النهائي أيضا. يواجه سينر مباراة صعبة في الدور المقبل مع ديوكوفيتش.



وتغلب البلجيكي المخضرم دافيد غوفان على منافسه الأميركي فرانسيس تافوي 7-6 (7-3) و5-7 و5-7 و6-4 و7-5 في أطول مباراة في ويمبلدون هذا العام، والتي استغرقت 4 ساعات و36 دقيقة ليبلغ الدور ربع النهائي.



وواصلت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا تقدمها بسهولة في البطولة بفوزها على البلجيكية ايليز مرتنز 7-6 (11-9) و6-4 وبلغت ربع النهائي.

وبلغت التشيكية ماري بوزكوفا الدور ربع النهائي للمرة الأولى في البطولات الكبرى، وذلك بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا 7-5 و6-2.



وحققت الألمانية تاتيانا ماريا (34 عاما) المصنفة 103 عالميا المفاجأة بإقصائها اللاتفية ييلينا اوستابنكو بطلة رولان غاروس السابقة بالفوز عليها 5-7 و7-5 و7-5.