أعلن مان سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في كرة القدم، تعاقده مع لاعب وسط ليدز يونايتد الدولي كالفن فيليبس لـ 6 أعوام.

وخاض لاعب الوسط الدفاعي البالغ 26 عاما 234 مباراة مع ليدز على مدى ثمانية أعوام، مسجلا 14 هدفا و14 تمريرة حاسمة. ووافق سيتي على ضم اللاعب مقابل 42 مليون جنيه (51 مليون دولار) زائد 3 ملايين جنيه مكافآت إضافية محتملة، بحسب تقارير صحافية.

وسيعزز فيليبس تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي أعلن أيضا انتقال مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس إلى أرسنال، فيما تشير تقارير إلى اقتراب انتقال مهاجمه رحيم سترلينغ إلى تشلسي.

وقال فيليبس: «أثبت سيتي انه الفريق الأفضل في الدوري، مع تشكيلة رائعة ومدرب من طراز بيب غوارديولا الذي يعد عن حق الأفضل في العالم».

وسيعوض فيليبس رحيل لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو، بعد مسيرة ناجحة في صفوف الفريق الأزرق أحرز خلالها 9 ألقاب في 9 مواسم.



وفيليبس هو ثالث لاعب جديد هذا الصيف يضمه سيتي، بعد الهداف النرويجي الشاب إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، وحارس أرمينيا بيليفيلد الألماني شتيفان أورتيغا مورينو.